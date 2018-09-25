Лагерь Мориа: сигнал бедствия

Нахождение в крупнейшем в Греции лагере для беженцев представляет угрозу для психического здоровья его обитателей, предупреждает Международный Комитет спасения (IRC). Около 30% мигрантов, живущих на территории лагеря Мориа на острове Лесбос, пытались покончить жизнь самоубийством и примерно 60% - думали об этом, - говорится в докладе организации, опубликованном во вторник. Из-за переполненности (вместо 3 тысяч там размещены 9 тысяч человек), антисанитарии, постоянной угрозы насилия жители Мориа испытывают колоссальное давление на психику, утверждают специалисты IRC.
"Я хочу обрести свободу. Хочу работать. Пребывание здесь мне никак не поможет. Нас слишком много. И нам совершенно нечем заняться. Мы только спим и гуляем по лагерю", - говорит этот беженец родом из Ганы.
Обитатели жалуются: чтобы принять пищу, им нужно часами ждать своей очереди. На несколько десятков людей приходится один туалет и душ. Одеял и палаток на всех не хватает.
"По ночам мы правда замерзаем. А днём здесь слишком жарко. Каждую ночь афганцы, иранцы, африканцы устраивают бои. В Мориа мы не в безопасности", - рассказывает молодая женщина, бежавшая из Афганистана.
Под давлением правозащитников власти приступили к расселению Мориа. Но задача осложняется тем, что ежедневно на Лесбос и соседние острова Хиос и Самос прибывает от 100 до 150 мигрантов.
"Лагерь переполнен, это действительно так. Связано это с тем, что летом сюда прибыло очень много людей. Мы планировали разместить их в других местах на материке. Но в подготовке произошла заминка. Из-за задержки Мориа оказался переполненным", - комментирует Иоаннис Балпакакис, директор центра по приёму беженцев.
С места событий передаёт наш корреспондент Апостолос Стаикос: "До конца месяца около 2 тысяч просителей убежища будут отправлены с острова Лесбос на материк. Ещё столько же переселят в октябре. Такое решение было принято после того, как правозащитные организации и местные власти подвергли критике греческое правительство за ужасные условия в Мориа, в которых приходится жить людям".