Италия требует арестовать "Аквариус"

"Врачи без границ" под следствием. Прокуратура Катаньи предъявила неправительственной организации обвинения в несоблюдении норм о раздельном сборе мусора при сбросе отходов в итальянских портах . Всего речь идет о 44 подобных случаях и 24 тоннах мусора: пищевых отбросах, старой одежде, но и потенциально опасных медицинских отходах. В деле оказался замешан и знаменитый корабль "Аквариус", который НПО использовала для спасения мигрантов, решившихся на опасный путь в Евросоюз по Средиземному морю. Прокуратура требует арестовать судно. Оно в настоящий момент пришвартовано в марсельском порту.