В Палермо рады мигрантам

Город Палермо на протяжении веков был одной из столиц Средиземноморья. Многие культуры и народы оставили след в этом «европейском Иерусалиме». Здесь жили греки, римляне, норманны и испанцы. Большинство из 600 000 мигрантов, прибывших в Италию за последние четыре года, высадились здесь, на Сицилии.

Всё это хорошо известно мэру города Леолуке Орландо. После того, как два года назад он был в пятый раз переизбран на этот пост, Орландо сумел превратить Палермо, некогда известный как криминальная столица, в культурную столицу Италии.

В июне прошлого года он стал одним из немногих итальянских политиков, бросивших вызов жёсткому курсу министра внутренних дел Сальвини. По его словам, Палермо был готов разрешить спасательному кораблю «Аквариус» причалить и высадить здесь мигрантов.

– Когда меня спрашивают, сколько в Палермо мигрантов – 30, 40, 80, 100 тысяч – я оставляю вопрос без ответа, – говорит Леолука Орландо. – Все, кто живёт в Палермо – палермцы. Для меня нет никаких различий между теми, кто в Палермо родился, и теми, кто приехал сюда. Кто-то называет это «образцовым примером», а я называю это конкретным опытом, поставленным философом, который любит философию, но также работает мэром. Моя цель – освободить город от позора прошлого, когда мафия совершала здесь убийства. Подход министра Сальвини наводит на мысли о зарождении фашизма. Он играет в волейбол, а я играю в крикет. Разные игры, разные правила, разные системы ценностей.

Рынку под открытым небом Балларо уже 100 лет. Он расположен в центре города и представляет собой настоящую культурную мозаику – здесь можно найти и продукцию местных фермеров, и товары из стран Азии и Африки. Когда-то этот район приходил в упадок, но сейчас сюда пришли молодые предприниматели с инвестициями. Четыре года назад здесь открылся ресторан Moltivolti, где трудятся выходцы из 10 разных стран. Один из завсегдатаев – Ибрахима Кобен. Он прибыл на Сицилию 10 лет назад из Кот Дивуара. Сейчас он председатель городского совета по культуре.

– В Палермо иммигрант чувствует себя так же, как итальянец, здесь родившийся, – говорит он. – Иммигрант напрямую участвует тут в социальной, экономической и политической деятельности.

Ибрахима Кобен говорит, что после стольких лет, проведённых здесь в трудах на благо Палермо, он совсем не хочет отсюда уезжать.