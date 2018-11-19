Мэй рассказала бизнесменам о сделке по "брекситу"

После попыток убедить политиков и общественность в хорошей сделке по условиям "брексита" с Брюсселем, премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй рассказала о преимуществах своего плана британским бизнесменам. Выступая на ежегодном съезде Конфедерации британской промышленности, Мэй говорила о вопросах миграции и трудоустройства.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Как только мы покинем ЕС, мы полностью возьмем контроль над тем, кто въезжает в нашу страну. Больше не будет так, чтобы граждане ЕС, независимо от навыков, которые они могут предложить, "обходили" инженеров из Сиднея, или разработчиков программного обеспечения из Дели. Вместо системы, в основе которой была принадлежность человека к той или иной стране, у нас появится другая система, принимающая во внимание таланты и способности людей".