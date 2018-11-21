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Бэнкси в Милане

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Бэнкси в Милане

Бэнкси в Милане
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В Миланском музее культуры MUDEC открылась выставка работ Бэнкси, одного из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Выставка под названием "The Art of Banksy. A visual protest" ("Искусство Бэнкси. Визуальный протест") не согласована с британским андеграундным художником, который с самого начала скрывается под псевдонимом.

Куратор Джанни Меркурио говорит: "Творчество Бэнкси не только перевернуло представления широкой аудитории, оно изменило отношение к стрит-арту в так называемом "истаблишменте" современного искусства, которое считало художников стрит-арта, в том числе и Бэнкси, не то, чтобы художниками второго сорта, а, можно сказать, сыновьями менее значимых божеств".

Интерес арт-дилеров к Бэнкси вырос после того, как несколько недель назад одна из самых знаменитых картин художника самоуничтожилась на аукционе в Лондоне. Искусствовед Мария де Джиорджио говорит: "Бэнкси в какой-то мере играет с рынком искусства, чтобы повысить осознанность покупателя, который должен научиться быть менее восприимчивым к правилам, которые навязывает рынок".

Посредством своего творчества Бэнкси откровенно и резко критикует высокомерие находящихся у власти, выражает полное неприятие конформизма, войны и потребительского общества. Выставка, на которой собраны 80 работ, продлится до 14 апреля.