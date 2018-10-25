Бэнкси подорожал. После скандального саморазрушения картины "Девочка с воздушным шаром", цены на работы британского уличного художника резко подскочили. На прошедших в Париже торгах были проданы три его полотна - все в несколько раз дороже, чем изначально рассчитывали организаторы.