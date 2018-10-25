Бэнкси подорожал. После скандального саморазрушения картины "Девочка с воздушным шаром", цены на работы британского уличного художника резко подскочили. На прошедших в Париже торгах были проданы три его полотна - все в несколько раз дороже, чем изначально рассчитывали организаторы.
Бэнкси подорожал
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Бэнкси подорожал
Самым дорогим оказался лот под названием "Стой и ищи" с изображением героини сказки "Волшебник страны Оз" и солдата. За него аукционный дом планировал выручить 30 тысяч евро, любители же искусства оценили картину в 65 тысяч евро.
Другая работа с изображением банки томатного супа ушла с молотка за 36 тысяч евро.
Наконец, третья картина под названием "Королева Виктория как лесбиянка" была продана за 11 тысяч 700 евро.