Европейские депутаты - против серпа и молота

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Европейские парламентарии требуют от компании Amazon прекратить продажу товаров с советской символикой. Депутаты уверены, что распространение подобной продукции на одной из самых популярных в мире торговых онлайн-площадок оскорбляет память жертв советского режима. Подписи под открытым обращением к главе Amazon Джеффу Безосу поставили 27 парламентариев из Литвы, Латвии, Польши, Нидерландов, Германии, Венгрии, Испании и других стран ЕС.

"У меня и у миллионов европейцев серп и молот в первую очередь ассоциируются с кровавым режимом, агрессия со стороны которого отразилась на жизни всех семей как в нашей стране, так и в других государствах. Последствия этой агрессивной политики ощущаются до сих пор", - убежден литовский депутат Антанас Гуога, который и предложил обратиться к главе интернет-платформы.