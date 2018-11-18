Во Франции люди в жёлтых жилетах не торопятся расходиться по домам и продолжают блокировать проезжую часть улиц и автострады. Днём ранее волна акций протестов прокатилась по всей стране. Участие в них приняли почти 290 тысяч французов.
"Жёлтые жилеты" и "зелёная" политика
"Жёлтые жилеты" и "зелёная" политика
В воскресенье протестующих намного меньше, но требования к правительству те же - прекратить повышение цен на бензин и дизель и отказаться от введения экологического налога на выбросы парниковых газов.
Движение "жёлтых жилетов" возникло стихийно, в социальных сетях. Но оппозиционные политики не преминули высказаться по этому поводу.
"Франция, которая трудится, платит налоги, никогда ни о чём не просит и ничего не требует, сегодня говорит: стоп, с меня хватит!" - сказала Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение".
Жан-Люк Мелоншон, возглавляющий партию "Непокорённая Франция", приветствовал "торжество народа перед лицом монархии".
А лидер "Республиканцев" Лоран Вокье выразил надежду на то, что "президент услышит французов, исправит ошибки, прекратит повышать цены".
Власти заявили, что примут к сведению требования демонстрантов, но от своих планов не откажутся. Налоговые меры, способствующие экологическому переходу страны, будут приняты.
"Мы разрешим те проблемы, которые игнорировались в течение многих лет, в частности проблему стопроцентной зависимости от нефти, дизеля и автотранспорта, которая назревала десятилетиями", - заявил Франсуа де Рюжи, министр экологии Франции.
Согласно результатом последних соцопросов, более 60% французов считают, что покупательная способность, которая продолжает снижаться, важнее экологического перехода.