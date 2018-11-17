В Аргентине рассказали о состоянии затонувшей подводной лодки "Сан-Хуан". Пропавшую год назад субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity.
"Сан-Хуан": первые результаты осмотра, первые версии
"Сан-Хуан": первые результаты осмотра, первые версии
Как сообщило командование ВМС, подлодка пострадала от взрыва, её корпус деформирован, обломки разбросаны в радиусе ста метров. Министр обороны Оскар Агуад признал, что пока страна не располагает техническими возможностями для подъема "Сан-Хуана", находящегося на глубине девятисот метров.
"Теперь, когда подлодка обнаружена, необходимо выяснить причины произошедшего установить личности виновных в этой трагедии. Как будет проходить подъём и изучение - зависит от технических возможностей. Многие говорят, что это будет сложный процесс. Но мир технологий порой преподносит сюрпризы", - сказал он на специально созванной пресс-конференции.
Дизельная подводная лодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября прошлого года у побережья аргентинской провинции Санта-Крус. На её борту находились 44 человека.
После двух недель безрезультатных поисков экипаж был объявлен погибшим.