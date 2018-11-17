В Центральном разведывательном управлении США считают, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи отдал саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман, об этом сообщают американские СМИ. В ЦРУ пришли к такому выводу, в частности, на том основании, что брат принца, посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, в телефонном разговоре с Хашогджи сказал ему зайти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, где тот был убит.
Дело Хашогджи: ЦРУ подозревает принца
Дело Хашогджи: ЦРУ подозревает принца
Между тем Халид бин Салман уже выступил с опровержением, написав в своём твитере, что последний раз общался с Хашогджи по телефону почти за год до его гибели. При этом саудовские власти признали, что журналист действительно был убит в консульстве, но утверждают, что произошло это непреднамеренно. Пяти подозреваемым уже предъявлено обвинение, по которому им грозит смертная казнь.
Турецкие власти настаивают на том, что убийство было спланировано, и требуют выдачи обвиняемых. Со своей стороны, Соединённые Штаты ввели в начале недели санкции в отношении 17 саудовских официальных лиц, которых подозревают в причастности к убийству.