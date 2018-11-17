Дело Хашогджи: ЦРУ подозревает принца

В Центральном разведывательном управлении США считают, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи отдал саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман, об этом сообщают американские СМИ. В ЦРУ пришли к такому выводу, в частности, на том основании, что брат принца, посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман, в телефонном разговоре с Хашогджи сказал ему зайти за документами в саудовское консульство в Стамбуле, где тот был убит.