Прокуратура Аргентины решает вопрос об уголовном преследовании наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который прибыл в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки». Суд принял к рассмотрению требование Human Rights Watch привлечь принца к ответственности по обвинениям в пытках, организации убийства журналиста Джамаля Хашогджи и в преступлениях против человечности в Йемене.
Аравийскому принцу грозят уголовным делом в Аргентине
Аравийскому принцу грозят уголовным делом в Аргентине
Правозащитники настаивают, что у Аргентины есть полномочия расследовать такие дела благодаря положениям об универсальной юрисдикции. В аргентинском МИДе, как пишет The Guardian, не считают реальной угрозу уголовного преследования высокопоставленного гостя, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.
Это первый официальный зарубежный аравийского наследного принца после гибели Хашогджи. В Эр-Рияде признают, что преступление совершили представители силовых структур королевства на территории консульства в Стамбуле, но отрицают причастность к убийству высшего руководства страны. Подозреваемые задержаны, их отказываются выдавать Турции, аравийская генпрокуратура просит приговорить их к смертной казни.