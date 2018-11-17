Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», пропавшая около года назад, обнаружена на глубине 800 м. Установить её местонахождение удалось благодаря американской компании Ocean Infinity.
Обнаружена затонувшая аргентинская подлодка "Сан-Хуан"
Обнаружена затонувшая аргентинская подлодка "Сан-Хуан"
Подлодка вышла из порта Ушуая 13 ноября прошлого года. Через день, когда она находилась в 432 км от берега, субмарина перестала выходить на связь. На её борту было 44 человека, среди них – первая в истории страны женщина-подводник.
ВМС Аргентины предприняли масштабную спасательную операцию, в которой были задействованы и иностранные суда, но обнаружить подлодку тогда не удалось, и через 15 дней операция была прекращена.
Между тем, власти заявляли, что поиски будут продолжаться; на этом настаивали и родственники погибших моряков, которые стремятся узнать, что стало причиной катастрофы.