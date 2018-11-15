Туризм нашего времени: ставка на этику и экологию

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Гватемала, Гуанси-Чжуанский автономный район в Китае, Япония, американский город Нашвилл - что объединяет эти страны и регионы? Как показала Международная туристическая выставка в Лондоне, общее у них - стремление развивать туризм нового типа, экологичный, бережный по отношению к природе и местному населению, позволяющий гостям глубокого познакомиться с местными обычаями. Гватемала, интереснейшая страна Центральной Америки, делает своей визитной карточкой уникальный микс древних традиций и стремления идти в ногу со временем.

Хорхе Марио Чахон, министр туризма Гватемалы: "У нас проживают по меньшей мере 23 культурные общины; у каждой - собственный диалект, кухня, традиции и обычаи... Все это разнообразие размещено на очень небольшой территории". Приезжайте в Гватемалу, и вы увидите наиболее сохранные памятники цивилизации Майя, вулканы, уникальные заповедники. Туризм остается одним из главных моторов экономики страны. Власти надеются добиться увеличения притока гостей уже в следующем году.