Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Нет за границей конторы Кука

 Комментарии
 Елена Караева 
Нет за границей конторы Кука
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Британская Thomas Cook, туристическая компания, основанная еще в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Сообщается, что более полумиллиона человек, четверть из которых британцы, находятся в в путешествиях, организованных агентством.

Руководство Управления гражданской авиации Соединенного Королевства уже сообщило, что всем туристам гарантировано возвращение домой.

Представитель этой правительственной организации Тим Джонсон поспешил успокоить путешественников: "Если вы находитесь заграницей в отпуске, не стоит беспокоиться. Мы начинаем репатриацию отдыхающих, эта операция станет крупнейшей с момента окончания Второй мировой войны, все вернутся домой, при организации полетов мы учтем и даты окончания поездки".

Королевской казне это может обойтись примерно в £600 млн или $750 млн. Предполагается, что работы лишатся около 20 тыс. человек по всему миру, чуть меньше половины придется на Британию.

Решение о банкротстве было принято после того, как совет директоров не сумел добиться открытия новой кредитной линии, долг Thomas Cook составляет свыше двух миллиардов долларов.

В России Thomas Cook сотрудничал с "Интуристом".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube