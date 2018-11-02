"Хашогджи - опасный исламист"

Убитый в Стамбуле Джамаль Хашогджи был "опасным исламистом", участником движения "Братьев-мусульман". Так охарактеризовал саудовского журналиста наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в разговоре с Джаредом Кушнером, старшим советником и зятем президента США.

По данным газеты "Вашингтон пост", беседа состоялась через несколько дней после первых сообщений об исчезновении Хашогджи, когда ещё никаких официальные заявлений Рияд не сделал. Власти Саудовской Аравии опровергли информацию о высказываниях принца, однако подтвердили, что он регулярно беседует по телефону с представителями Вашингтона.