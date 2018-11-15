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Великобритания

Член британского парламента призвала выразить вотум недоверия Терезе Мэй

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Член британского парламента призвала выразить вотум недоверия Терезе Мэй

Член британского парламента призвала выразить вотум недоверия Терезе Мэй
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Член британского парламента, выступающая за жесткий "брексит", Анн Мари Моррис призвала выразить вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Ранее британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС Доминик Рааб подал в отставку.

"Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки", - написал он в своем "Твиттере".

15 ноября после пятичасового обсуждения Великобритания и Евросоюз согласовали документ, регулирующий "брексит". Его критикуют за чрезмерную "мягкость".