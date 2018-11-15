Несколько тысяч человек собрались в центре Праги на манифестацию с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Присутствовали депутаты парламентских фракций, предложившие инициировать вотум недоверия правительству.
Бабиша обвиняют в похищении Бабиша
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Бабиша обвиняют в похищении Бабиша
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По словам организаторов, они собрали 20 тысяч активистов. В полиции говорят о пяти тысячах манифестантов.
Громкий скандал разгорелся после публикации журналистского расследования. Речь идёт о весьма запутанной истории. Фирму, связанную с Бабишем, обвиняют в мошенническом присвоении дотаций Евросоюза. Фигурирует и сын премьера от первого брака — якобы насильно вывезенный самим Бабишем в Крым, чтобы избежать допросов.
Премьер-министр называет обвинения вымыслом и провокацией политических противников.