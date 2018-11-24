Прага вышла на улицы

В Праге прошла многотысячная демонстрация с требованием отставки кабмина во главе с премьер-министром Чехии Андрея Бабиша.

Накануне нижняя палата чешского парламента не поддержала инициированное оппозицией голосование о вынесении вотума недоверия правительству Бабиша. За проголосовали 92 из 101 необходимого законодателя.

Бабиша обвиняют в присвоении €2 млн дотаций одной из принадлежавших ему фирм, а также в якобы организованном им похищении сына от первого брака и его насильном удержанием в Крыму, чтобы тот не давал показания против отца.

Сам Бабиш-младший подтвердил эту версию. Чешский премьер позднее заявил, что его сын, проживающий в Швейцарии, лечится от психического заболевания, а по Крыму он путешествовал добровольно.