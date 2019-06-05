Массовые протесты в Чехии. Около 120 тысяч человек вышли на улицы Праги выразить свое недовольство властями. Это крупнейшая акция в стране с момента "бархатной революции" 1989 года, которая привела к падению коммунистического режима в Чехославакии.

Главное требование сегодняшних протестующих - отставка премьер-министра Андрея Бабиша. Его обвиняют в мошенничестве - незаконном использовании дотаций Евросоюза.

"Уходи" - скандирует толпа. Тот же призыв - на плакатах в руках у протестующих.

Обращаются они и к недавно назначенному министру юстиции, с чьей помощью Бабиш может избежать справедливого наказания, уверены манифестанты.

"Мы за революцию. Пришло время положить конец бабишизму, потребовать отставки Бабиша. С нас хватит!" - говорит глава чешского отделения Transparency International Давид Ондрачка.

Ранее в местных СМИ был опубликован проект аудиторского отчета Еврокомиссии. Его авторы усмотрели конфликт интересов в распределении субсидий ЕС: их незаконно получили компании, связанные с Бабишем. От Праги могут потребовать вернуть 17,5 млн евро.

Сам Бабиш - второй в рейтинге самых богатых жителей Чехии - все обвинения отрицает. По его словам, манифестантов вывел на улицы не гнев - хорошая погода.

Следующая акция протеста уже назначена на 23 июня.