Портреты Барака и Мишель Обамы в Белом Доме

По традиции бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама представили публике свои портреты, которые будут выставлены в Белом доме.

В комнатах администрации размещена коллекция портретов, начиная с первого президента Джорджа Вашингтона, купленного Конгрессом. Другие изображения президентов добавлялись в собрание в качестве подарков.

При Дональде Трампе Барака Обаму в Белый дом не приглашали и церемонию не проводили.

Теперь чету Обама принял его бывший вице-президент, нынешний руководитель США Джо Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что президент и первая леди были удостоены чести принять у себя открытие портретов, которые навсегда будут висеть на стенах Белого дома как напоминание о силе надежды и перемен.