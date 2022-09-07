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мир

Портреты Барака и Мишель Обамы в Белом Доме

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 Euronews
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церемония преставления публике официальных портретов
церемония преставления публике официальных портретов   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

По традиции бывший президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама представили публике свои портреты, которые будут выставлены в Белом доме. 

В комнатах администрации размещена коллекция портретов, начиная с первого президента Джорджа Вашингтона, купленного Конгрессом. Другие изображения президентов добавлялись в собрание в качестве подарков.

При Дональде Трампе Барака Обаму в Белый дом не приглашали и церемонию не проводили. 

Теперь чету Обама принял его бывший вице-президент, нынешний руководитель США Джо Байден. 

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что президент и первая леди были удостоены чести принять у себя открытие портретов, которые навсегда будут висеть на стенах Белого дома как напоминание о силе надежды и перемен.