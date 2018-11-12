"Брексит": сроки поджимают, сделки всё нет

Несмотря на все усилия, соглашение с Лондоном пока не достигнуто, доложил главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье министрам 27 стран-членов, собравшимся в Брюсселе. Это означает, что ноябрьский саммит о выходе Соединённого Королевства из сообщества может не состояться.
На то, чтобы предоставить Барнье новые предложения, у британского премьера есть всего несколько дней. Задача практически невыполнимая, учитывая противодействие планам Терезы Мэй со стороны возглавляемого ей правительства.
Из Лондона передаёт наш корреспондент.
"Это имеет решающее значение, потому что уложиться в установленные сроки будет крайне сложно. Если саммит с другими 27 странами ЕС не состоится в этом месяце, то его перенесут на декабрь. Это оставляет слишком мало времени Терезе Мэй на то, чтобы провести соответствующие законы через Палату общин", - утверждает Винсент МакАвиней.
"Даже если с Брюсселем удастся договориться, сделку должен одобрить парламент, в том числе - лейбористы, которые не понимают, что делать дальше с этим соглашением. Может возникнуть полнейшая неразбериха. Всё более вероятным становится исход, при котором в стране объявят досрочные выборы или новый референдум по этому вопросу", - заключает корреспондент Euronews.
Трудностей Терезе Мэй прибавляют её же коллеги по кабинету. Накануне в знак протеста против предлагаемых условий "развода" с ЕС, свой пост покинул замминистра транспорта консерватор Джозеф Джонсон. Его примеру могут последовать и другие.
Процесс по выходу Великобритании из Евросоюза, запущенный в соответствии со статьёй 50, должен завершиться не позднее 29 марта будущего года.