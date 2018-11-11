Кто станет новым лидером ХДС?

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В Германии разворачивается гонка за пост лидера партии Христианско-демократический союз. На эту должность претендуют три ключевых кандидата.

63-летний Фридрих Мерц в начале 2000-х годов возглавлял фракцию консерваторов в бундестаге. Он ушел из политики в бизнес десять лет назад из-за конфликта с Ангелой Меркель. Мерц выступает за поддержку среднего бизнеса, он также стремится показать, что сможет вернуть голоса традиционных сторонников ХДС.