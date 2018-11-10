«Европа нужна нам как никогда»

«Альянс либералов и демократов за Европу» — федерация партий из разных стран ЕС — накануне выборов в Европарламент объявляет бой популистам, в первую очередь итальянским. Ветеран итальянской политики Эмма Бонино уверена, что сейчас Единая Европа необходима её стране как никогда:

«Экномические проблемы моей страны — низкая производительность, безработица и прочее — это вина не европы, а национальных властей. У нас единственных колоссальный внутренний долг. Я даже не представляю себе, как с подобной ситуацией в одиночку смогла бы справиться любая из 27 стран. Как говорил Конрад Аденауэр, „Европа была мечтой немногих, стала надеждой многих, а сегодня это необходимость для всех нас“. И вот сейчас нам действительно необходимы все», — говорит Бонино.