«Альянс либералов и демократов за Европу» — федерация партий из разных стран ЕС — накануне выборов в Европарламент объявляет бой популистам, в первую очередь итальянским. Ветеран итальянской политики Эмма Бонино уверена, что сейчас Единая Европа необходима её стране как никогда:
«Европа нужна нам как никогда»
«Европа нужна нам как никогда»
«Экномические проблемы моей страны — низкая производительность, безработица и прочее — это вина не европы, а национальных властей. У нас единственных колоссальный внутренний долг. Я даже не представляю себе, как с подобной ситуацией в одиночку смогла бы справиться любая из 27 стран. Как говорил Конрад Аденауэр, „Европа была мечтой немногих, стала надеждой многих, а сегодня это необходимость для всех нас“. И вот сейчас нам действительно необходимы все», — говорит Бонино.
Представители АЛДЕ открыто называют тесные связи между итальянским и венгерским руководством главной угрозой ценностям и самому существованию Европейского Союза:
Алессандро Фусаккья, «+Европа»:
«У нас, в Италии, нет стопроцентной уверенности в том, что мы не отступаем назад в области гражданских прав и свобод, так что я считаю нашей обязанностью и нашим правом защищать и поддерживать их. Гражданские права, возможности, борьба с неравенством — эти слова должны фигурировать в нашей программе».
На последних выборах в Италии партия Эммы Бонино получила 2,5% голосов. В нижней палате у «+Европы» 3 мандата — из 630. Сторонники движения надеются укрепить позиции на выборах в Европейский парламент.