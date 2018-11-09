«Точно будет хуже, чем сейчас»

Граница двух Ирландий — едва ли не самый острый вопрос «брексита». Сейчас рубежа между двумя странами ЕС практически нет. «Жёсткая» граница разорвёт теснейшие экономические связи, которые складывались полвека.

«Я бы сказал, что они будут устраивать выборочные проверки — таким образом они будут бороться с контрабандой. Ну это как настраивать свой компьютер под себя, чтобы было удобнее работать. Я вырос на этой границе. У нас объекты по обе стороны, так что мы всё об этом знаем. Англии не надо было выходить, это было неправильно. Любой бизнесмен в стране вам это скажет».

Жить на одной стороне и каждый день работать на другой — абсолютно нормально для ирландцев. Пограничный контроль для них будет равен потере работы.

Джастин Моун, предприниматель:

«Станет меньше работы. Меньше средств в местной экономике, это ударит по городу. Здесь граница, и происходящее ударит по обеим странам. Я сам с северной стороны. Много говорят о „жёсткой“ границе, а я даже не знаю, что конкретно все эти слова значат. Но я точно знаю, что мне станет труднее просто добираться до работы».

Предприниматели открыто говорят, что конкретно в этом регионе у «брексита» будут только негативные последствия:

Мартин Маквикар, предприниматель:

«Что происходит — сейчас у нас не больше понимания, чем во время референдума. А неуверенность — это плохо и для бизнеса, и для обычной жизни в приграничных районах».

Кевин Макгуайр, предприниматель:

«Если возведут настоящую границу, нашим сотрудникам придётся пересекать её четырежды в сутки — просто для того, чтобы попасть утром на работу, а вечером — домой. Это же абсурд».

Живущие по обе стороны ирландцы опасаются, что хрупкий мир между католиками и протестантами, юнионистами и республиканцами будет нарушен после возведения реальной границы.

Гас О'Горман, предприниматель:

«Трагедией окажется любое решение, которое нарушит мир и спокойствие, установленные Белфастским соглашением».

Юджин О'Горман, предприниматель:

«Чтобы сохранить контроль над происходящим, необходимо хладнокровие и рассудительность».

Финбар Дэли, предприниматель:

«„Брексит“ — это политическое решение, у которого будут экономические последствия. Мы не представляем, что произойдёт дальше, как смогут испариться 45 лет тесных связей Великобритании и ЕС. Но абсолютно ясно, что будет хуже, чем сейчас — и вот в этом вся проблема».

До «брексита» остаётся меньше пяти месяцев, а в вопросе о границе ясности так и нет.