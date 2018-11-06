Время на исходе. Британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня проинформирует свой кабинет, как продвигаются переговоры по "брекситу": получилось ли у нее договориться с Евросоюзом и своими же соратниками по партии?
"Брексит": время на исходе
"Брексит": время на исходе
Камнем преткновения по-прежнему остается вопрос ирландской границы.
В разговоре с Мэй премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что готов поддержать предложенный ЕС так называемый режим "backstop"
"Этот вариант будет применяться до тех пор, пока у нас не будет нового соглашения, чтобы заменить его", - заявил Варадкар.
Но по крайней мере 12 британских министров, включая ответственного за "брексит" Доминика Рааба, не собираются менять свою позицию и требуют от Мэй назвать точные сроки действия, так называемого временного решения по ирландской границе.
Режим "backstop" - запасной вариант урегулирования вопроса с границей на острове Ирландия. По нему Белфаст после "брексита" будет по-прежнему подчиняться Таможенному союзу ЕС и многим правилам единого рынка.
Такой сценарий категорически не устраивает Лондон. В качестве альтернативы предлагается создать в Северной Ирландии свободную таможенную зону, что, в свою очередь, возмущает Евросоюз.