Брексит: ирландский вопрос не решён

В правительстве Великобритании опровергают сообщения о том, что Лондон и Брюссель договорились о сохранении единого таможенного пространства с Соединённым Королевством. В аппарате премьера Терезы Мэй официально назвали это «спекуляцией».

О том, что такие договорённости уже достигнуты и в самом скором времени будут официально представлены к саммиту ЕС, со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников написала The Sunday Times. По данным издания, таким образом стороны хотят решить вопрос о границе Северной Ирландии. Великобритания добивается сохранения свободного обмена между Дублином и Белфастом, восстанавливая при этом таможенные барьеры с другими странами Евросоюза.