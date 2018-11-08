Голландец хочет сменить возраст, чтобы знакомиться в "Тиндере"

Голландец Эмиль Рательбанд решил официально скинуть 20 лет, чтобы увеличить свои шансы знакомиться с женщинами в "Тиндере".

69-летний мужчина чувствует себя на 49 и считает, что если государство позволяет менять имя или пол, то оно должно разрешить менять возраст. Для него это единственно верный способ не обманывать женщин в приложении для знакомств.