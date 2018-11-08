Манфред Вебер начинает предвыборную кампанию

В своей победной речи Вебер подчеркнул нацеленность на единство.

"Выборная кампания начинается прямо здесь и сейчас в Хельсинки. Мы идем в правильном направлении. Нам есть, что предложить людям. Мы создали стабильную Европу, которая на данный момент очень сильна под руководством Жана-Клода Юнкера, Дональда Туска и Антонио Таяни. Дорогие коллеги, мы строим мосты. Мы думаем построить один из них между народом и Евросоюзом. Вы хотите видеть демократическую Европу, а мы хотим видеть ее амбициозной. И это наш вектор европейской политики. Именно поэтому в финале я хочу сказать - давайте не расплескаем энергию. Давайте вернемся на места и расскажем нашим согражданам, что у нас есть отличная идея для нашего будущего на этом континенте", - заявил Вебер.

Впереди для Вебера долгий путь и тернистый путь в главы Евросоюза. Прежде всего ему придется столкнуться с оппозиционными силами в Европе. Будущему главе Еврокомиссии, кто бы им не стал в мае 2019 года, придется искать решение острых проблем, таких как миграция и рост популизма. А также его ожидают переговоры ЕС с Великобританией по поводу торговых отношений после "брексита"