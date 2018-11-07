Руководство "Формулы-1" подтвердило, что в рамках чемпионата мира в 2020 году впервые пройдёт Гран-при Вьетнама. Об этом сообщается на сайте "королевских гонок". На данный момент чемпионат состоит из 21-го этапа. По мнению организаторов "Формулы-1", включение в календарь Гран-при Вьетнама отвечает долгосрочной стратегии развития гонок, которая направлена на популяризацию этого вида спорта и привлечение новой аудитории в Азии.
"Формула-1" высаживается во Вьетнаме
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"Формула-1" высаживается во Вьетнаме
Чейз Кэри, генеральный директор "Формулы-1": "Ханой станет отличным дополнением к нашему расписанию из 21 гонки, которые предусмотрены в этом году и в следующем году. Наша цель и приоритет - организация гонок "Формулы-1" в местах, которые мы считаем наиболее привлекательными и динамичными городами и странами мира".
Первый Гран-при Вьетнама пройдет в апреле 2020 года в центре Ханоя. Длина трассы, которая будет расположена около национального стадиона, составит 5 километров 565 метров.