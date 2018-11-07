"Формула-1" высаживается во Вьетнаме

Руководство "Формулы-1" подтвердило, что в рамках чемпионата мира в 2020 году впервые пройдёт Гран-при Вьетнама. Об этом сообщается на сайте "королевских гонок". На данный момент чемпионат состоит из 21-го этапа. По мнению организаторов "Формулы-1", включение в календарь Гран-при Вьетнама отвечает долгосрочной стратегии развития гонок, которая направлена на популяризацию этого вида спорта и привлечение новой аудитории в Азии.