Помпео рассказал о целях санкций США против Ирана

В Вашингтоне надеются, что новое соглашение с Ираном возможно, но для этого Тегерану необходимо выполнить ряд условий по изменению курса, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, на фоне вступления в силу новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они затронули банковский, транспортный и нефтяной секторы исламской республики. При этом из-под иранских "нефтяных" санкций США временно вывели Грецию, Индию, Италию, Турцию, Республику Корея, Японию, Китай и Тайвань.