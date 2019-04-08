США приравняли КСИР к террористам

Соединённые Штаты включают в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции: часть вооружённых сил Ирана. Впервые в истории в американском списке оказывается структура признанного государства. По заявлению Вашингтона, это должно служить свидетельством того, что действия Ирана в корне отличают его от других стран.

Майкл Помпео, Госсекретарь США:

«Этот исторический шаг лишит крупнейшее государство-спонсора терроризма финансовых возможностей распространять страдания и смерть. Компании и банки по всему миру теперь будут обязаны убедиться, что их финансовая деятельность никаким практическим образом не связана с КСИР».

Ранее правительство США неоднократно вводило санкции в отношении отдельных лиц, связанных с Корпусом. Новые ограничения должны вступить в силу через неделю.

В ответ на шаг Вашингтона глава иранского МИДа Джавад Зариф призвал президента страны Хасана Роухани внести в список террористических организаций вооружённые силы США.