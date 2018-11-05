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Надаль досрочно завершил сезон

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Надаль досрочно завершил сезон

Надаль досрочно завершил сезон
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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно завершает сезон и выбывает из числа участников итогового турнира ATP в Лондоне. помимо обострения старой травмы мышц живота, испанец в понедельник отправляется на операцию на голеностопе.

Об этом теннисист сообщил своим поклонникам в «Твиттере». Ещё за несколько часов до этой публикации британская пресса не исключала, что испанец приедет в Лондон.

В этом сезоне Надаль участвовал в 14 турнирах, выиграв пять из них.

Его место в Лондоне займёт Джон Иснер — американец впервые примет участие в турнире такого уровня. А первым запасным станет россиянин Карен Хачанов, который в воскресенье выиграл «Мастерс» в Париже, победив, среди прочих, того же Иснера.

По результатам сезона, после травмы Надаля и его отказа от участия в итоговом лондонском турнире, звание первой ракетки мира обеспечил себе серб Новак Джокович.