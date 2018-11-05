Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно завершает сезон и выбывает из числа участников итогового турнира ATP в Лондоне. помимо обострения старой травмы мышц живота, испанец в понедельник отправляется на операцию на голеностопе.
Надаль досрочно завершил сезон
Надаль досрочно завершил сезон
Об этом теннисист сообщил своим поклонникам в «Твиттере». Ещё за несколько часов до этой публикации британская пресса не исключала, что испанец приедет в Лондон.
В этом сезоне Надаль участвовал в 14 турнирах, выиграв пять из них.
Его место в Лондоне займёт Джон Иснер — американец впервые примет участие в турнире такого уровня. А первым запасным станет россиянин Карен Хачанов, который в воскресенье выиграл «Мастерс» в Париже, победив, среди прочих, того же Иснера.
По результатам сезона, после травмы Надаля и его отказа от участия в итоговом лондонском турнире, звание первой ракетки мира обеспечил себе серб Новак Джокович.