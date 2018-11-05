Надаль досрочно завершил сезон

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно завершает сезон и выбывает из числа участников итогового турнира ATP в Лондоне. помимо обострения старой травмы мышц живота, испанец в понедельник отправляется на операцию на голеностопе.

Об этом теннисист сообщил своим поклонникам в «Твиттере». Ещё за несколько часов до этой публикации британская пресса не исключала, что испанец приедет в Лондон.