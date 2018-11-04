«Ромовый путь» начался

Во Франции стартовал «Ромовый путь»: престижная трансатлантическая регата одиночек, которую проводят раз в четыре года. 11-я гонка собрала рекордное число участников — 123 шкипера, включая четырёх женщин.

Маршрут проходит по традиционному торговому пути между Сен-Мало в Бретани и Пуант-а-Питром на Гваделупе в Карибском море, откуда в Европу и возили первосортный ром. Дистанция — три с половиной тысячи миль.

В этом году участники и зрители ожидают новых рекордов: технологии строительства спортивных парусников развиваются стремительно:

«Ни „Формула-1“, ни ракеты, ни поезда не ездят сегодня втрое быстрее, чем сорок лет назад. Вот этот парусник — вернее, его „старший брат“, прошёл 40 лет назад „Ромовый путь“ за 23 дня. А четыре года назад я выиграл гонку за 7 дней. Невероятно», — рассказывает Лоик Пейрон.

Именно к этим скоростным парусникам и приковано внимание: шесть тримаранов класса Ultim могут развивать скорость до 45 узлов — быстрее многих современных кораблей.

«Если мы пройдём маршрут за восемь дней, за шесть, за пять — это будет великолепно, потому что рекорды будут побиты, корабли позволяют нам это. Если бы такие парусники были в руках у поколения чемпионов — таких как Лоик Пейрон или Мишель Дежуайо, они бы тоже били рекорды», — говорит шкипер Себастьян Жосс.

На «Ромовый путь» могут, по традиции, выйти парусники любых классов — но под управлением одиночек. Гонка до Гваделупы идёт без остановок, без заходов в порт и без смены экипажа.