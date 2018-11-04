Новая Каледония проголосовала против независимости

Сторонники независимости Новой Каледонии проиграли на референдуме об отделении от Франции. Как передаёт «Франс-Пресс», почти 57 процентов проголосовали против полного суверенитета и независимости Новой Каледонии, — именно такой вопрос был поставлен на голосование. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал такой исход референдума «проявлением веры в будущее и в ценности» Пятой республики: