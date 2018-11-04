Сторонники независимости Новой Каледонии проиграли на референдуме об отделении от Франции. Как передаёт «Франс-Пресс», почти 57 процентов проголосовали против полного суверенитета и независимости Новой Каледонии, — именно такой вопрос был поставлен на голосование. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал такой исход референдума «проявлением веры в будущее и в ценности» Пятой республики:
Новая Каледония проголосовала против независимости
Новая Каледония проголосовала против независимости
«Единственный проигравший — это стремление к расколу, насилию и страху, это пренебрежение к ближним. Единственный победитель — это процесс примирения, который идёт в Новой Каледонии уже тридцать лет. Ничто больше не помешает диалогу».
Явка на референдуме в Новой Каледонии превысила 80%, в некоторых районах голосование сопровождалось акциями протеста и беспорядками. При этом победа противников независимости оказалась менее убедительной, чем ожидалось. Согласно соцопросам, против отделения готовы были проголосовать более 70% жителей архипелага. Как отмечает Reuters, это даёт надежду сторонникам независимости надежду на возможность повторного референдума в будущем.