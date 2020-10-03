Новая Каледония выбирает своё будущее
Жители Новой Каледонии архипелага в Тихом океане голосуют по вопросу о независимости от Франции. Архипелаг в Тихом океане был открыт британским мореплавателем Джеймсом Куком в 1774 году, но в итоге стал французской колонией.
Референдум — часть плана по деколонизации 1998 года, известного как Соглашение Нумеа, призванного положить конец кровопролитному конфликту между главным образом выступающим за независимость коренным народом канаками и потомками европейских поселенцев, известных как кальдоши.
Это уже второй подобный референдум в Новой Каледонии. Первый прошел в 2018 году. Тогда больше 56 % жителей выступили против независимости от Франции. По Соглашению Нумеа, всего может быть проведено три референдума по вопросу отделения с разницей в два года.
Несмотря на то, что опросы общественного мнения в Новой Каледонии перед плебисцитом не проводились, наблюдатели считают, что и в этот раз жители проголосуют против независимости от пятой республики. Все будет зависеть от мнения десятков тысяч избирателей не голосовавших в прошлый раз.