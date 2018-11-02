Новая Каледония: за день до референдума

В Новой Каледонии настал "день тишины". В пятницу, с 14.00 по парижскому времени, жителям этого тихоокеанского архипелага, входящего в состав Франции как территория с особым статусом, предстоит взвесить "за" и "против" прежде, чем ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония добилась полного суверенитета и стала независимой"?