Футбольная команда «Лестер Сити» завершила свой первый после гибели владельца клуба матч победой. Встреча с «Кардифф Сити» в рамках Английской премьер-лиги началась с минуты молчания в память о миллиардере Вишае Шривадданапрабхе. Он оказался в числе пяти жертв крушения частного вертолёта у домашнего стадиона «Лестера» неделю назад. Матч с «Кардиффом» завершился со счётом 1-0.
"Траурный" матч "Лестера"
"Траурный" матч "Лестера"
Тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль поздравил своих игроков, «потому даже в таком состоянии они сделали всё возможное и провели просто ещё одну хорошую игру. Мы заслужили эту победу, и это удивительное чувство».
Этот матч «Лестер» провёл в гостях, однако уже на следующей неделе команде предстоит снова играть на своём стадионе, который после катастрофы превратился в мемориал. И эта игра будет непростой, — признал Пюль.
Вертолёт владельца клуба «Лестер Сити» разбился после матча с «Вест Хэмом». Машина потеряла управление сразу после взлёта, упала на парковку и загорелась. По данным Sky News, причиной катастрофы стали неполадки в работе рулевого винта, а пилот едва успел увести вертолёт дальше от толпы болельщиков.