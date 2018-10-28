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Разбился вертолёт владельца "Лестера"

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Разбился вертолёт владельца "Лестера"

Разбился вертолёт владельца "Лестера"
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Болельщики "Лестер Сити" не могут оправиться от шока. Владелец английского футбольного клуба тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолёта, который разбился в субботу вечером.

Авиакатастрофа произошла в 20.30 по местному времени. После завершения одного из матчей, вертолет взлетел со стадиона "Кинг Пауэр", принадлежащего клубу. Через несколько секунд он потерял управление и врезался в парковку неподалёку. По словам очевидцев, тут же произошел взрыв, ставший причиной сильного пожара. Число жертв и пострадавших при крушении пока неизвестно. Также не сообщается, кто управлял вертолётом, и сколько пассажиров было на его борту. Одной из возможных версий случившегося называют технические неполадки. Свидетели утверждают, что у воздушного судна не работал хвостовой винт.

"Мы видели, как вертолёт летел над над футбольным полем, вдруг начал вращаться по спирали, будто потерял контроль, а затем упал на землю. И в небо поднялся огромный огненный шар. Это было ужасно", - рассказывает один из очевидцев.

Трагедия произошла сразу после того, как "Лестер Сити" на домашнем поле сыграл вничью с командой "Вест Хэм" в рамках десятого тура английской премьер-лиги. Фанаты были довольны результатом.

"Я думал, какой замечательный сегодня день, а потом вдруг выяснилось, что он стал самым страшным в истории клуба Лестер Сити. К большому нашему сожалению", - делится эмоциями один из них.

Соцсети пестрят сообщениями от фанатов клуба и игроков команды-соперницы "Лестера" по субботнему матчу со словами соболезнования и скорби.

Вишай Шривадданапрабха приобрел клуб в 2010 году, когда о "лисах" мало кто знал. При нем Лестер вернулся в английскую премьер-лигу, а уже через пять лет впервые в истории стал чемпионом Англии.