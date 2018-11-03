Встреча епископов с жертвами священников-педофилов

В Лурде, на юго-западе Франции, прошла первая встреча жертв сексуальных злоупотреблений со стороны священнослужителей с 118 иерархами Римско-католической церкви. Разговор проходил за закрытыми дверями. Всего было организовано четыре группы, в каждой из которых участвовали 30 епископов.

"Примирение станет итогом этого пути, но пока я к нему не готов. Мы представляем всех пострадавших и многие из них еще не готовы простить. Поэтому сегодня здесь я испытывал некоторую неловкость", – говорит Оливье Савиньяк, один из участников встречи, пострадавший от священника-педофила в 1993 г.

Комиссию по борьбе с педофилией в католической церкви Франции возглавляет Люк Крепи, епископ Ле-Пюи-ан-Веле: