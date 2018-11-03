По меньшей мере 20 человек погибли в Италии из-за непогоды в последние дни. Из-за гроз, ливней, сильного ветра и паводков без света остаются около 160 тысяч жителей области Венето. Красный, наивысший уровень опасности объявлен на Сицилии и Сардинии. В пострадавших регионах нарушено железнодорожное сообщение, размыты автотрассы.
Смертельно опасная непогода в Италии
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Смертельно опасная непогода в Италии
«Я вышла сюда, посмотрела наверх и закричала: "дорогу смыло!" Пять дней мы оставались без телефонов, света, без всего, и даже без дорог, потому что никто не мог приехать к нам», — рассказала жительница деревни в пострадавшем районе.
Общий ущерб от стихии, как передаёт агентство ANSA, оценивают более чем в миллиард евро. По прогнозам синоптиков, непогода продлится ещё по меньшей мере пару дней.