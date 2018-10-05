Проливные дожди, обрушившиеся на итальянский регион Калабрия, спровоцировали наводнения и привели к гибели двух человек в городе Ламеция-Терме. Сообщается также о пропавшем без вести двухлетнем ребёнке.
Дожди затопили юг Италии
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Дожди затопили юг Италии
Проливные дожди привели к затоплению нескольких дорог. Застрявшие автомобилисты были эвакуированы на надувных лодках. Для спасения людей были также задействованы вертолёты. В некоторых районах люди вынуждены были забираться на верхние этажи и крыши домов, спасательные службы сообщили о сотне поступивших звонков. На данный момент известно о 200 эвакуированных.
Школы и многие другие учреждения временно прекратили работу. Губернатор Калабрии Марио Оливерио заявил, что власти рассматривают вариант введения в пострадавших районах режима чрезвычайного положения.