Сейчас здесь тихо, и еще накануне ничего не предвещало трагедии, которая разыгралась в маленьком городке Кастельдаччиа на Сицилии из-за проливных дождей. Вышедшая из берегов река унесла жизни 9 членов семьи спасшегося чудом местного жителя, среди которых трое детей и родители.
Трагедия на Сицилии: стихия забирает жизни
Трагедия на Сицилии: стихия забирает жизни
"Мы бегали из комнаты в комнату. Мой сын Федерико держал на руках ребенка и сказал мне: "Папа, я подержу ее". Вдруг я увидел, как за окнами резко потемнело. Я взял ключи от машины, хотел выбраться, и под напором воды окно разбилось – на нас обрушилась стена из сели, свет погас", - описывает события той страшной ночи обезумевший от горя Джузеппе Джиордано.
В результате не прекращающихся на протяжении нескольких дней дождей и ветров в основном на севере Италии погибли как минимум 29 человек. Самые страшные последствия стихийного бедствия пришлись на город Беллюно.
Во время своего визита в один из пострадавших регионов министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что 250 млн евро уже было направлено на оказание помощи местному населению, но на предотвращение подобных последствий от стихии в будущем понадобится до 40 млрд.
Не остался в стороне и премьер-министр страны Джузеппе Конте, который назвал результаты стихии "огромной трагедией" после посещения одного из затронутых наводнением районов.
В частности, он заявил, что в ближайшее время будет созвано внеочередное заседание кабмина, на котором будет объявлено чрезвычайное положение и будут обсуждаться возможные варианты оказания первой помощи пострадавшим регионам.
Экстремальные погодные условия, которые несколько дней испытывали Италию на прочность, вырвали с корнями миллионы деревьев и отрезали от связи целые деревни.
По словам представителя аграрной ассоциации, пройдет не менее столетия, чтобы оправиться после таких разрушений.