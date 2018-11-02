Скотленд Ярд начал расследование в связи с антисемитскими заявлениями ряда членов оппозиционной Лейбористской партии. Комиссар лондонской полиции Крессида Дик подчеркнула, что следствие ведется не против Лейбористской партии как политического института, а в отношении конкретных лиц.
Британия: лейбористы под прицелом полиции
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Британия: лейбористы под прицелом полиции
Обвинения в антисемитизме преследуют лейбористов, и в частности их лидера Джереми Корбина уже не первый год. Еврейская община считает, что Корбин недостаточно серьезно относится к этой проблеме.
Ранее сообщалось о том, что досье, переданное в Скотленд-Ярд, содержит 45 примеров антисемитских высказываний из уст членов Лейбористской партии, в том числе и экстремистский призыв "избавиться от евреев".