Без риска санкций: США разрешат покупать нефть у Ирана ряду стран

Власти США согласились пойти на уступки в отношении восьми стран, чтобы они могли продолжить импорт иранской нефти, несмотря на санкции в отношении Тегерана. Список опубликуют в понедельник пятого ноября. Государства ЕС в этом перечне фигурировать не будут. Об этом заявил госсекретар США Майкл Помпео. Он отметил, что пятого ноября Вашингтон возобновит действие санкций, которые были отменены в рамках ядерной сделки и были направлены на энергетический, судостроительный, судоходный и банковский секторы экономики Ирана.