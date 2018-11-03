"Санкции близко", но США готовы к переговорам

Соединённые Штаты готовы вести переговоры о новом соглашении по иранской ядерной программе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после того, как был анонсирован новый этап возобновления санкций против Исламской республики. Ограничительные меры вступают в силу в понедельник. Как пояснили в Госдепартаменте, в рамках этого санкционного пакета Вашингтон хочет свести к нулю доходы Тегерана от торговли нефтью. Ведущий специалист по Ирану из Международной кризисной группы Али Ваез полагает, что это грозит тяжёлыми последствиями Исламской республике: