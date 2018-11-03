Соединённые Штаты готовы вести переговоры о новом соглашении по иранской ядерной программе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после того, как был анонсирован новый этап возобновления санкций против Исламской республики. Ограничительные меры вступают в силу в понедельник. Как пояснили в Госдепартаменте, в рамках этого санкционного пакета Вашингтон хочет свести к нулю доходы Тегерана от торговли нефтью. Ведущий специалист по Ирану из Международной кризисной группы Али Ваез полагает, что это грозит тяжёлыми последствиями Исламской республике:
"Санкции близко", но США готовы к переговорам
"Санкции близко", но США готовы к переговорам
«Сейчас, я думаю, иранцам очень сложно отрицать тот факт, что их валюта потеряла две трети своей стоимости, экспорт иранской нефти вероятно сократится примерно на 40-50%. Так что влияние санкций на иранскую экономику, без сомнений, будет разрушительным».
Возобновление санкций Трамп анонсировал в своём Твиттере, переиначив известный апокалиптический слоган из сериала «Игра престолов» «Зима близко». До этого о приближении нового этапа санкций говорили в Тегеране. В иранском МИДе заявляли, что эти меры будут неэффективны из-за позиции ЕС.
В Брюсселе подчеркивают, что, несмотря на действия США, хотят сохранить ядерную сделку и намерены расширять экономические связи с Ираном. Вопрос об активизации сотрудничества Совет ЕС должен рассмотреть во вторник.