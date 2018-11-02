Глава ФИФА Джанни Инфантино во время работы в УЕФА в 2014 году помог футбольным клубам "Манчестер Сити" и ПСЖ избежать наказания в связи с нарушением правил финансового фейр-плей.
Громкий скандал в футболе: замешаны Саркози и Инфантино
Громкий скандал в футболе: замешаны Саркози и Инфантино
Об этом стало известно из опубликованного расследования Football Leaks.
По его данным, также стало известно, что экс-президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара и просил купить ПСЖ, а также запустить спортивный канал BeIN Sports во Франции.
Взамен французский лидер и болельщик парижан обещал, что поручит Мишелю Платини, занимавшему на тот момент пост главы УЕФА, помочь организовать поддержку кандидатуры Катара на выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022.
В ПСЖ в обход финансового фейр-плей ближневосточные инвесторы вложили в общей сложности около 2 миллиардов евро, в "Манчестер Сити" – около 3 миллиардов
По данным Football Leaks, Инфантино, работавший в тот период в УЕФА, не только знал об этих нарушениях, но и активно способствовал их урегулированию.
О том, что чемпионат мира по футболу 2022 впервые пройдет зимой, стало известно 2 декабря 2010 года. Тогда Катар выбил из борьбы Австралию, США, Республику Корея и Японию.