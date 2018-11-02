Космический скафандр, медали, фотографии, записи ... Всего порядка двух тысяч предметов и личных вещей, некогда принадлежавших астронавту Нилу Армстронгу, уходят с молотка на аукционе в Далласе, штат Техас.
Вещи Армстронга выставлены на аукционе
Вещи Армстронга выставлены на аукционе
Целый ряд лотов, связанных с лунной миссией, имеют историческую ценность. Вещи, найденные после смерти Армстронга в 2012 году, решила выставить на аукцион его семья.
Грег Роан, президент Heritage Auctions: "Что касается продажи предметов, относящихся к космической программе, то, пожалуй, ничто не сравнится с собственностью Нила Армстронга. Он был первым человеком на Луне, человеком, к которому с большим почтением относятся все астронавты".
Двадцатого июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили посадку на Луну в модуле "Орел" космического корабля "Аполлон-11". На глазах у миллионов зрителей, наблюдавших событие в прямом эфире, Армстронг спрыгнул со ступени посадочного модуля и провел за пределами корабля более двух часов.