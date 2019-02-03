В ДТП с участием автобуса погибли 7 человек, в том числе 3 ребёнка

Жертвами аварии с участием автобуса в Калужской области стали семь человек, в том числе, как уточняют в МЧС, трое детей. Ещё более 30 пострадавших остаются в больницах. В ДТП в условиях сильного снегопада попал автобус, который вёз детский ансамбль на музыкальный конкурс в Калугу.

Авария легла в основу уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения. Водитель задержан. В ГИБДД сомневаются в подлинности документов о техосмотре и отмечают, что в прошлом году выписали водителю два штрафа. Кроме того в полиции говорят, что не получали уведомления о перевозке детей.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за снежных заносов.

[Исправлено 03.02.2019 в 19:05 мск в связи с уточнением числа погибших детей.]