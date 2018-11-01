Россия ввела санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций против целого ряда граждан Украины и украинских предприятий. В списке — 322 человека и 68 компаний, активы которых в России — если они есть — будут заморожены. Москва называет документ контрмерами — ответами на антироссийские санкции самой Украины.

Среди физических лиц — ведущие политики страны: глава администрации президента Украины, целый ряд министров, включая почти целиком силовой блок, судьи Конституционного суда и депутаты Верховной рады, известные политики — например Юлия Тимошенко, которую сейчас считают ведущим кандидатом на пост президента.