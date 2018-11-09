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Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует

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Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует

Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует
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Луганск и Донецк готовятся к выборам руководства самопровозглашённых республик. Это досрочное голосование, объявленное после убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Проводится оно под лозунгами «С Россией в сердце!», «Твой голос, твоя земля, твой выбор». Наиболее вероятным победителем выборов в Донецке называют Дениса Пушилина, который в ходе агитации говорил, что Донбасс и Россия — это единое целое.

Избирательные участки готовятся к открытию в воскресенье, несмотря на протесты Киева. Власти Украины заявляли, что не признают результаты голосования, а президент Пётр Порошенко называл их основанием для новых санкций против России.

Послаблення тиску розпалює агресивні апетити Кремля

Будь-які натяки на послаблення тиску провокують Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відстрочення розгортання повноцінної миротворчої місії ООН, та на нові репресії в Криму. І навіть більше – розпалюють агресивні апетити Кремля. Тому очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також не безмежне. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення.

Publiée par Петро Порошенко sur Mercredi 7 novembre 2018

Посольство США в Киеве потребовало от Москвы отменить выборы. «Это бессмысленный спектакль, ведь Кремль уже назначил новых лидеров в так называемых ДНР-ЛНР» — говорится в твиттере диппредставительства.

В Кремле признали, что имеют влияние на Донецк и Луганск, хотя и не абсолютное. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, России, цитата, «чрезвычайно важно», кто будет руководить самопровозглашёнными республиками на востоке Украины.

Видеомонтаж • Андрей Позняков