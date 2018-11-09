Луганск и Донецк готовятся к выборам руководства самопровозглашённых республик. Это досрочное голосование, объявленное после убийства лидера ДНР Александра Захарченко.
Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует
Донецк и Луганск готовятся к выборам, Киев протестует
Проводится оно под лозунгами «С Россией в сердце!», «Твой голос, твоя земля, твой выбор». Наиболее вероятным победителем выборов в Донецке называют Дениса Пушилина, который в ходе агитации говорил, что Донбасс и Россия — это единое целое.
Избирательные участки готовятся к открытию в воскресенье, несмотря на протесты Киева. Власти Украины заявляли, что не признают результаты голосования, а президент Пётр Порошенко называл их основанием для новых санкций против России.
Посольство США в Киеве потребовало от Москвы отменить выборы. «Это бессмысленный спектакль, ведь Кремль уже назначил новых лидеров в так называемых ДНР-ЛНР» — говорится в твиттере диппредставительства.
В Кремле признали, что имеют влияние на Донецк и Луганск, хотя и не абсолютное. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, России, цитата, «чрезвычайно важно», кто будет руководить самопровозглашёнными республиками на востоке Украины.